SCR Altach will gegen LASK Linz endlich auf die Erfolgsstraße zurückkehren

Im letzten Heimspiel im Grunddurchgang wollen die Standfest-Schützlinge drei Punkte einfahren.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

21. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Altach vs LASK Linz

Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele gegen den SCR Altach – nur von März 2019 bis Juli 2021 mehr (6S in Folge). Der LASK kassierte in den letzten 15 BL-Duellen gegen Altach nie mehr als ein Gegentor und blieb in 10 dieser 15 Spiele ohne Gegentor.

Der LASK punktete in drei BL-Auswärtsspielen in Folge (1S 2U) – erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Die Linzer Athletiker blieben allerdings in drei der letzten vier BL-Auswärtsspiele torlos – eine derartige Torflaute passierte den Linzer Athletikern zuletzt im März/April 2022, als sie in vier von fünf BL-Auswärtsspielen ohne Treffer blieben (darunter ein 0:0 gegen Altach am 16. April 2022).

Der SCR Altach gab 27 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – nur der FC Red Bull Salzburg (30) in dieser Saison der Bundesliga Der LASK kam nach hohen Ballgewinnen nur 12-mal zum Abschluss – so selten wie sonst nur der FC Blau Weiß Linz und SC Austria Lustenau in dieser BL-Saison.

Der LASK gab in dieser BL-Saison nach 1:0-Führung erst einmal Punkte ab (beim 2:2 gegen Klagenfurt in Runde 18) und gewann die restlichen acht solcher Spiele 2023/24 allesamt. Wenn der LASK gegen den SCR Altach Bundesliga mit 1:0 in Führung ging, dann gewannen die Linzer Athletiker 15 dieser 17 Spiele (2U).

- Sowohl der SCR Altach (Gustavo Santos Costa) als auch der LASK (Robert Žulj) müssen in der 21. Runde auf einen rotgesperrten Spieler verzichten. Der LASK gewann seit Juli 2022 in der Bundesliga nur zwei der 10 Spiele, wenn Žulj nicht zum Einsatz kam (20%). Mit Žulj liegt die Siegquote bei 50% (21 der 42 BL-Spiele).

Cashpoint SCR Altach – LASK Linz Sonntag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

