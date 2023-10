Schwerer Alko-Unfall in Lustenau: Pkw kollidiert mit Baum

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Lustenau.

Am 29.10.2023 um ca. 04.20 Uhr lenkte ein Fahrzeuglenker seinen Pkw in Lustenau auf der Zellgasse in Richtung Dornbirn. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der überhöhten Geschwindigkeit verlor er vor der Linkskurve die Herrschaft über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.