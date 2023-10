Schwerer Unfall in Lustenau.

Schwerer Unfall in der Lustenauer Zellgasse: Pkw fuhr gegen Baum

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall in Lustenau.

Laut ersten Informationen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 5.27 Uhr zu einem Unfall in Lustenau auf der Zellgasse.