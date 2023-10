Schwerer Unfall in Lochau - Paar und Kind verletzt

Am Freitagabend ereignete sich auf der Pfänderstraße in Lochau ein schwerer Unfall.

Um 20 Uhr war ein Paar mit ihrem Kind in einem Pkw auf der Pfänderstraße abwärts in Richtung Lochau unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und stürzte rund 15 Meter ab. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.