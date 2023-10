Einsatz nach Unfall auf Pfänderstraße

Ein Paar und deren Kind wurden bei einem Unfall auf der Pfänderstraße in Lochau verletzt.

Ein Unfall ereignete sich gestern Abend auf der Pfänderstraße, als eine Familie in ihrem Pkw in Richtung Lochau talwärts unterwegs war. Gegen 20 Uhr verlor der Lenker in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, welches in weiterer Folge etwa 15 Meter abstürzte.