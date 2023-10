Schwerer Unfall in Dornbirn Haselstauden: Pkw kollidiert mit Baum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dornbirn-Haselstauden, bei dem ein Pkw gegen einen Baum prallte.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 29. Oktober 2023 (Sonntag) in Dornbirn, bei dem eine 18-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei lenkte ein 20-jähriger Fahrer gegen 03:30 Uhr seinen Pkw auf der Straße Stiglingen in Richtung Dornbirn-Haselstauden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf der geradlinigen Fahrbahn nach rechts ab, fuhr etwa 20 Meter entlang dem Grünstreifen, der dort die Fahrbahn vom Gehsteig trennt, und prallte schlussendlich gegen einen Baum.