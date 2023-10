Pkw fuhr gegen Baum in Dornbirn-Haselstauden - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornbirn.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Dornbirn-Haselstauden zu einem Verkehrsunfall. Auf der L49 in Stiglingen prallte ein Pkw um 3:23 Uhr gegen einen Baum.