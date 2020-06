Schweiz Tourismus foppt Kanzler Kurz

Lustiger Seitenhieb der Eidgenossen auf Kanzler Kurz, um die Schweizer Urlauber im eigenen Land zu behalten: "Wir brauchen keine Kurz- sondern Weitsicht".

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (33) ist unfreiwillig zum Werbetestemonial für "Urlaub in der Schweiz" geworden. Denn "MySwitzerland.com" spielt im Rahmen seiner Newsjacking-Kampagne "Ich brauch Schweiz" auch folgenden Slogan auf den Sozialen Medien aus:

"Wir wollen keine Kurz- sondern Weitsicht."

"In der Schweiz kommt das Sujet medial sehr gut an", berichtet Urs Weber, Marktmanager Österreich beim Schweiz Tourismus, gegenüber VOL.AT.

Das Bild sei Teil einer groß angelegten neuen Kampagne, die Schweiz Tourismus im In- und Ausland lanciert, um den Tourismus im Land anzukurbeln. Die neue Kampagne ziele zunächst auf einheimische Gäste.

Hintergrund des "Scherzes" mit Kanzler Kurz

Urlaub in der Schweiz, nicht in Österreich

Wir rufen uns den Slogan in Erinnerung: "Wir wollen keine Kurz- sondern Weitsicht." Urs Weber wollte den Hintergrund diesen lustigen Spruch mit Augenzwinkern zwar nicht erläutern. Man könnte ihn zwischen den Zeilen lesend aber so interpretieren:

"Lieber Schweizer, nicht jetzt sofort nach Österreich Urlaub machen gehen, nur weil Kurz die Grenzen aufmacht. Sondern besser mit patriotischer Weitsicht die Wertschöpfung in der Schweiz behalten und hier die Schönheiten des Landes besuchen."

Schweiz Tourismus appelliert damit mutmaßlich an die Eidgenossen, ihren Urlaub in Zeiten der wirtschaftlichen Krise doch bitte im eigenen Land zu verbringen - und nicht in Österreich.