Schweiz hängt Österreich im globalen Innovationsranking ab

Österreich landet im globalen Innovationsranking auf dem 18. Platz. Während die Schweiz als führendes Land im Hinblick auf Innovation glänzt, zeigt Österreich eine solide, aber weniger herausragende Innovationsleistung.

Österreich, das Land der Berge und der Musik, ist auch ein Land des Erfindergeistes. Von der ersten Indoor-Skianlage bis zur modernen Leiterplatte, unsere Alpenrepublik hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Palette an Innovationen hervorgebracht. Doch wenn es um das globale Innovationsranking geht, zeigt der Global Innovation Index (GII) 2023 klar, dass wir im Schatten unserer alpinen Nachbarn, der Schweiz, stehen.

Kleines Land, große Ideen

Im Jahr 2022 hat statistisch gesehen etwa jede 1000. Person in der Schweiz eine Erfindung patentieren lassen. Berühmte Erfindungen wie das Schweizer Sackmesser sind nur ein kleiner Teil des schweizerischen Erfindergeistes.

Im Schatten der Schweizer Dynamik

Die Schweiz und Österreich haben auch unterschiedliche Stärken in verschiedenen Innovationsindikatoren. Während die Schweiz durch eine hohe Anzahl von Patentanmeldungen und eine starke Risikokapitalfinanzierung glänzt, hat Österreich in den Bereichen technologische Adoption* und Innovationsfinanzierung Aufholbedarf.

In Bezug auf die Forschung und Entwicklung (F&E) zeigen beide Länder eine starke Performance, doch die Schweiz nimmt hier mit ihrer hoch entwickelten Forschungsinfrastruktur und starken Netzwerken zwischen Universitäten und der Industrie eine führende Position ein.

Globaler Kontext

Die USA, als drittplatziertes Land im GII, und Singapur, das den 5. Platz belegt, sind Beispiele für hohe Innovationsleistungen in verschiedenen Regionen. Diese Länder zeigen eine breite Palette von Stärken in verschiedenen Innovationsindikatoren, was auf eine ausgewogene und robuste Innovationslandschaft hinweist.