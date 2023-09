E-Vignette in der Schweiz: Was Vorarlberger Pendler wissen müssen

Seit dem 1. August 2023 bietet der Schweizer Bund eine neue Option für Autofahrer: die digitale Autobahnvignette.

Die Einführung der E-Vignette in der Schweiz hat in den letzten Monaten nicht nur bei den Eidgenossen für viel Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem für Pendler aus Vorarlberg, die regelmäßig die Grenze in die Schweiz überqueren, ergeben sich viele Fragen: Wie funktioniert die digitale Vignette? Was kostet sie? Und was bedeutet das für die traditionelle Klebevignette?