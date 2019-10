Schweiz: Absturz der Doppelmayr-Gondel geklärt

Eine Verkettung unglücklicher Ereignisse habe zum Absturz der leeren 8-er Gondel der Rotenfluebahn geführt.

Aufgrund eines Wetterumschwungs und starker Windentwicklung leitete das Bahnpersonal am Sonntagmittag die Schließung der Bahnanlage ein. Dies nehme laut Bahnbetreiber maximal 20 Minuten in Anspruch. Zu diesem Zeitpunkt wurden noch 50 Personen transportiert. Während die Bahn geleert wurde, stürzte eine leere Gondel auf Talfahrt 20 Meter in die Tiefe.