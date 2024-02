Schweigegeld an Pornostar: Donald Trump muss erneut vor Gericht

Donald Trump steht bald erneut vor Gericht. Der Prozess wegen Schweigegeldzahlungen beginnt im März.

Der Beginn des Prozesses gegen Donald Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin ist für den kommenden Monat anberaumt. Die Auswahl der Jury startet am 25. März, wie Richter Juan Merchan laut Berichten US-amerikanischer Medien bestätigte. Trump, der bei der Verhandlung in New York persönlich anwesend war, sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert, die bereits im Vorjahr zu einem Gerichtstermin führten.