Anklage gegen Trump: Pornostar Daniels geht in Geschichtsbücher ein

Ein Pornostar geht in die Geschichtsbücher ein: Stormy Daniels ist die Frau, wegen der Donald Trump als erster früherer US-Präsident angeklagt wurde und am heutigen Dienstag vor Gericht erscheinen muss.

Die Schmach für Trump hat ihren Ursprung in einem Sexabenteuer, das er vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten mit der Pornodarstellerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford gehabt haben soll - und das zu einer Schweigegeldzahlung vor der Präsidentschaftswahl 2016 führte.

130.000 Dollar an Daniels gezahlt

Es liegt eine Ironie darin, dass unter den diversen juristischen Untersuchungen gegen Trump es nicht etwa jene zum Sturm auf das Kapitol, zu den bei ihm gehorteten Geheimdokumenten oder zu möglichen Versuchen der Wahlmanipulation ist, die ihm jetzt die erste Anklage einbringt - sondern die dagegen fast wie eine Bagatelle erscheinenden 130.000 Dollar (heutiger Wert rund 120.000 Euro), die einst an Stormy Daniels flossen.

Die Zahlung an sich war zwar nicht illegal, es besteht aber der Verdacht der Fälschung von Geschäftsdokumenten und der verdeckten Wahlkampffinanzierung. Die Geldflüsse waren 2018 bekannt geworden, als Trump im Weißen Haus saß, und hatten für riesige Schlagzeilen gesorgt.

Daniels nennt Trump "Winzling"

Die heute 44-jährige Stormy Daniels hat sich seitdem als öffentliche Widersacherin Trumps hervorgetan. Dabei stellte die vormalige Stripperin und Pornodarstellerin eine Scharfzüngigkeit unter Beweis, mit der sie Trump in nichts nachsteht. Einer ihrer Spottnamen für den Ex-Präsidenten lautet "Winzling" - eine unmissverständliche Anspielung auf die von ihr angeblich erlangten intimen Einblicke in Trumps Anatomie.

Stormy Daniels wurde in Baton Rouge im Südstaat Louisiana geboren und nach der Scheidung der Eltern von ihrer Mutter großgezogen. In ihren Memoiren aus dem Jahr 2018 berichtet sie, dass sie von ihrer Familie vernachlässigt und im Alter von neun Jahren von einem älteren Mann sexuell missbraucht worden sei.

Bekanntheit in der Pornoszene

Um später über die Runden zu kommen, trat sie zunächst als Stripperin auf und wechselte dann in die Pornobranche. Nicht nur als Darstellerin, sondern auch als Regisseurin und Drehbuchautorin wurde sie zu einer bekannten Figur in der Pornoszene.

Trump bei Golfturnier getroffen

Dem mehr als 30 Jahre älteren Trump begegnete die damals 27-Jährige laut eigener Schilderung im Sommer 2006 während eines Golfturniers in einen Luxusresort am Lake Tahoe an der Grenze zwischen den US-Staaten Kalifornien und Nevada. Von den beiden gibt es ein berühmt gewordenes Foto.

"Der am wenigsten beeindruckende Sex, den ich je hatte"

Mit seiner dritten Ehefrau Melania hatte Trump damals gerade den Sohn Barron bekommen. Er lud Stormy Daniels nach deren Schilderung in seine Suite ein, wo er sie im Schlafanzug empfing. Dann sei es "zum vielleicht am wenigsten beeindruckenden Sex gekommen, den ich je hatte", erzählte sie. Trump bestreitet allerdings, Sex mit ihr gehabt zu haben.

Stormy Daniels hatte sich nach eigenem Bekunden von Trump eine Beförderung ihrer Karriere erhofft. "Ich bin kein Opfer", sagte sie in einem TV-Interview. Trump habe ihr einen Auftritt in seiner Reality-Show "The Apprentice" in Aussicht gestellt, zu dem es allerdings nie kam.

Daniels: "Massiver Druck, Gewalt angedroht"

Vor der Wahl 2016 erhielt sie dann von Trumps damaligem Anwalt Michael Cohen die 130.000 Dollar, damit sie die angebliche Sex-Eskapade nicht ausplauderte. Stormy Daniels berichtete allerdings später, sie sei unter massivem Druck zum Stillhalten gezwungen worden, sogar Gewalt sei ihr angedroht worden.

Medialer Wirbel um Pornostar Stormy Daniels. (Bild: AFP)

Nach Bekanntwerden der Zahlung lieferte Stormy Daniels sich mit Trump eine harte juristische und verbale Auseinandersetzung. Dabei musste sie viel Häme von Trump und dessen Anhängerschaft über sich ergehen lassen. Trump etwa beleidigt sie gerne als "Pferdegesicht".

Stormy Daniels hielt dem stand und wurde durch die Auseinandersetzung zu einer allgemein salonfähigen Figur. So trat sie etwa in der populären Comedy-Show "Saturday Night Live" in einem Sketch auf, in dem sie sich selber spielte.

Daniels stolz: "Trump ist nicht länger unantastbar"

Stormy Daniels hat eine Tochter und ist seit vergangenem Jahr in vierter Ehe mit dem Pornodarsteller Barrett Blade verheiratet. Die Anklageerhebung gegen Trump begoss sie laut eigener Schilderung mit Champagner. "Ich bin stolz", sagte sie vergangene Woche der britischen Zeitung "The Times". "Trump ist nicht länger unantastbar."

"Es wird Verletzte und Tote geben"

Zugleich zeigte sie sich zutiefst besorgt über die Auswirkungen der Anklage gegen den Rechtspopulisten. Das Strafverfahren werde die USA weiter "spalten", mahnte Stormy Daniels. "Was auch immer der Ausgang ist, es wird zu Gewalt führen, und es wird Verletzte und Tote geben."

