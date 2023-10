Trump vor Gericht: Strafzahlungen drohen!

Strafprozess gegen Donald Trump in New York: Trumps Vermögenswerte sollen in Geschäftsberichten falsch dargestellt worden sein, um günstigere Konditionen zu erhalten. Es drohen hohe Strafzahlungen von bis zu 250 Millionen Dollar.

Darum geht es: Donald Trump erscheint erneut vor Gericht wegen Betrugsprozess

Der Vorwurf lautet, dass Trump Vermögenswerte falsch dargestellt hat

Buchhalter Donald Bender wird als bedeutender Zeuge erwartet

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erschien am zweiten Verhandlungstag des Betrugsprozesses erneut vor einem New Yorker Gericht. In diesem Prozess steht der Vorwurf im Raum, dass Trump Vermögenswerte in Geschäftsberichten falsch dargestellt habe, um günstigere Kredit- und Versicherungsbedingungen zu erlangen. Ein bedeutender Zeuge, der Buchhalter Donald Bender, wurde für diesen Tag erwartet, da er über Jahre hinweg solche Berichte für Trump erstellt hatte.

Trump unter Beschuss: Richter und Staatsanwältin als 'Schande für das Land' bezeichnet

Der Zivilprozess war am Montag mit den Eröffnungsplädoyers und den ersten Zeugenaussagen gestartet. Dabei äußerte Trump seine Unzufriedenheit und kritisierte in Nachrichten an seine Anhänger sowohl Richter Arthur Engoron als auch Staatsanwältin Letitia James scharf. Er bezeichnete sie als "Schande für das Land". Als er den Gerichtssaal am Montag verließ, äußerte Trump: "Ich würde lieber Wahlkampf machen, als mich hiermit zu beschäftigen."

©(AP Photo/Seth Wenig, POOL)

Trump droht Verlust von Immobilien

Richter Engoron hat bereits im Hauptanklagepunkt ein Urteil gefällt und Trump für schuldig befunden, weil er Immobilien, wie sein Penthouse in New York, zu hoch bewertet haben soll. Sollte dieses Urteil in der Berufung Bestand haben, könnte Trump gezwungen sein, New Yorker Immobilien wie den Trump Tower, ein Bürogebäude an der Wall Street, Golfplätze und ein Anwesen in einem Vorort aufzugeben.

250 Millionen Dollar Strafe?

Der Prozess konzentriert sich nun auf sechs weitere Anklagepunkte aus der Klage gegen Trump und die Frage, wie hoch eine mögliche Strafe für ihn ausfallen sollte. Staatsanwältin Letitia James fordert eine Strafzahlung von 250 Millionen Dollar.