Schwarzgeldkonto: Integra entlässt Geschäftsführer

Sparbuch nicht in der offizieller Buchhaltung. Geschäftsführer muss das Unternehmen verlassen.

Im Zuge der Überprüfung der Firma INTEGRA durch den Landesrechnungshof ist die Gesellschafterversammlung darüber informiert worden, dass ein Sparbuch nicht in der offiziellen Buchhaltung aufschien, dessen Wert bei der Schließung rund 3.800 Euro betrug. Demnach geht die Gründung des Kontos auf das Jahr 2009 zurück. Der dafür verantwortliche Geschäftsführer scheidet deshalb auf einstimmigem Beschluss der Gesellschafter mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus.

Wie Peter Niedermair, Vertreter von dowas in der Gesellschafterversammlung von INTEGRA und derzeit Sprecher der Gesellschafterversammlung, erklärte, hat der Geschäftsführer das Vertrauen der Gesellschafter verloren. „Wir stehen zum Unternehmen und zur Geschäftsführung, aber ein Sparbuch an der offiziellen Buchhaltung vorbei zu führen, entspricht nicht unserer Auffassung einer ordentlichen Gebarung. Deshalb haben wir diese Entscheidung treffen müssen.“ Die Gesellschafterversammlung plant, so Peter Niedermair, nach Vorliegen des Abschlussberichts des Rechnungshofes eine Entscheidung über die zukünftige Führungsstruktur des Unternehmens zu treffen.