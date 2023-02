Schwarzer Freitag in Vorarlberg

Zwei tragische Ereignisse haben am Freitag Vorarlberg erschüttert. Ein 8-jähriges Mädchen starb nach einem Wohnhausbrand in Lauterach, in Lech forderte eine Tragödie zwei Tote.

In Vorarlberg hängen die Fahnen auf halbmast. Die Eltern und die beiden Geschwister des ´kleinen Mädchens (8) konnten mehr oder weniger unverletzt geborgen werden, die Achtjährige erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen, wo sie wenige Stunden später starb. Die Ursache für den Brand waren unklar, wie auch Polizei-Pressesprecher Wolfgang Dür gegenüber VOL.AT sagte.

Tragödie in Lech

Eine zweite tödliche Tragödie ereignete sich in Lech am Arlberg. Zwei Personen im Alter von 52 und 23 Jahren sind am Freitagabend vermutlich infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Die beiden Personen wurden im Bereich einer Pelletheizanlage im Keller eines Hotelgebäudes leblos aufgefunden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Ein Großaufgebot an Blaulichtkräften rückte an, wie die VN berichteten.

Insgesamt wurden sechs Personen (drei private Ersteinschreiter u. drei Feuerwehrkräfte) mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in das LKH Bludenz verbracht.

“Dies ist einer der größten Einsätze in der Geschichte des Landes”, betont Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein die Dimension des Einsatzes gegenüber den VN. Im Einsatz befanden sich ca. 200 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen, 47 Rettungskräfte mit neun Fahrzeugen, fünf Notärzte sowie vier Polizeistreifen mit acht Beamt*innen. Ebenfalls im Einsatz war das Krisen-Interventions-Team mit fünf Personen.

