Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz in Lech im Hotel Plattenhof.

Am Freitag, den 24.02.2023, zu einem unbekannten Zeitpunkt, begaben sich zwei Männer (52 u. 23 Jahre alt) in den Pellets-Keller des Landhauses Plattenhof in Lech, um dort gemeinsam Arbeiten zu verrichten. In diesem Lager kam es vermutlich zu einer hohen Kohlenmonoxid-Konzentration, welche den Tod der zwei Männer, die von der Feuerwehr gegen 19.30 Uhr aus dem Keller geborgen werden konnten, verursacht haben dürfte.