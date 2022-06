Schwangerschaftsabbruch: Das sagt unsere Diözese

"Hochsensibel"

"Das US-Urteil ist eine juristische Entscheidung, die Fragen aufwirft"

"Wichtig ist es, dass das US-Urteil als das gesehen wird, was es ist, eine juristische Entscheidung. Sie wirft viele Fragen auf. Hier gilt es, kritisch auf die Entwicklung zu achten. Was bedeutet dieses Urteil beispielsweise für Frauen in ihren jeweiligen Situationen. Wichtig ist, dass sie nicht alleingelassen werden mit ihren Fragen, Ängsten und Sorgen, dass sie nicht an den Rand gedrängt werden. Schon gar nicht steht es uns zu, über Frauen zu urteilen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben", informiert Veronika Fehle von der Diözese Feldkirch. Das Leben an sich sei ein hohes Gut. Gerade deshalb sei es auch wichtig, in jeder Diskussion, in der es um das menschliche Leben geht, allen Betroffenen eine Stimme zu geben und zu einer Kultur des Dialogs zu finden.