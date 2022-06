Abtreibung: Bregenzer Arzt sieht Handlungsbedarf

Angesichts der Entscheidung des US Supreme Courts sprach VOL.AT mit Frauenarzt Dr. Benedikt-Johannes Hostenkamp.

Kritische Stimmen behaupten, die USA würde sich wieder in ein dunkles Zeitalter begeben. Konservative Hardliner begrüßen die Entscheidung. Die Rede ist vom jüngsten Urteil des US Supreme Courts , der das Recht auf Abtreibung in den Staaten gekippt hat, bis hin zum Total-Verbot für einzelne Bundesstaaten.

In Österreich ist Abtreibung per se auch verboten, in gewissen Fällen aber als straffrei zu bewerten, wie der Bregenzer Frauenarzt Dr. Benedikt-Johannes Hostenkamp auf VOL.AT-Anfrage informiert. Im Strafgesetzbuch heißt es deswegen:

Schwangerschaftsabbrüche: Ein Arzt im Ländle führt sie durch

Mit dem Bregenzer Frauenarzt Dr. Benedikt-Johannes Hostenkamp gibt es in Vorarlberg einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das beschert ihm aber bis heute noch viel Kritik bis hin zu lautstarken und sichtbaren Abtreibungsprotesten vor seiner Praxis in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Deswegen plädiert der Frauenarzt auch für eine Bannmeile vor seiner Ordination, nach Wiener Vorbild, um den ohnehin schon unter Druck stehenden Frauen, die den schweren Weg in seine Räumlichkeiten beschreiten, zu schützen. "Außerdem halte ich es für sinnvoll, wenn man es in Betrachtung ziehen würde, die früher geübte Praxis der Kostenübernahme durch die Bezirkshauptmannschaft bei Grundsicherungsbezieherinnen, zumindest als Darlehen, wiedereinzuführen", führt der Mediziner weiter aus. Problematisch sei auch die Personalsituation, gerade in diesem heiklen Bereich. Denn Dr. Hostenkamp wird sich bald in die Pension verabschieden. Deswegen halte er eine "weiterhin bedarfsgerechte Sicherstellung der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen, durch zumindest eine ärztlich geleitete Einrichtung in Vorarlberg mit Facharztstandard, also Gynäkologie und Anästhesie" unabdingbar.