Schutzzone Frastanz: Land will Baugesetz prüfen lassen

Nach der VOL.AT-Berichterstattung rund um das Ringen um eine Baubewilligung für Manuel Feldmann will das Land Vorarlberg die Seveso-III-Verordnung erneut evaluieren.

Ein Silberstreifen am Horizont für Manuel Feldmann. Der 33-Jährige kämpft seit mittlerweile vier Jahren um die Baubewilligung für sein kleines Eigenheim. Nachdem er das als Bauland gewidmete Grundstück von seinen Eltern erworben und er bereits über 70.000 Euro in Planung und Vorauszahlungen investiert hatte, folgte die Hiobsbotschaft. Aufgrund der Schutzzone neben einem Flüssigaslager dürfe er nur unter besonderen Auflagen bauen, sein Haus wäre dann mehr "Atomschutzbunker", und die Kosten für den jungen Landschaftsgärtner nicht mehr stemmbar.

Von einer "de-facto Zwangsenteignung" sprach Gerhard Kofler, dessen Frau ebenfalls ein Grundstück in besagter Schutzzone besitzt. Der Jurist hat sich in seiner Pension ausführlich mit der Auslegung dieser Seveso-III-EU-Verordnung auseinandergesetzt, die von den Bundesländern unterschiedlich im jeweiligen Baugesetz interpretiert werde. Für Kofler sei das Gesetz in dieser Form nicht tragbar und seiner Meinung sogar verfassungswidrig.