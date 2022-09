Schulweg: Eltern fordern BH und Land zum Handeln auf

"Beim Schulweg über die Mitteldorfgasse haben wir das Problem, dass sich manche Autofahrer nicht an die Einbahnregelung halten. Die Polizei hat dem Elternverein versprochen, vermehrt Kontrollen durchzuführen. Unter anderem ist im Oktober eine Aktion mit dem Titel 'Süß oder Sauer' geplant: Autofahrer, die sich an die Regeln halten, werden von den Kindern mit Äpfeln beschenkt. Verkehrssünder bekommen Zitronen!", informiert Nicole Gann vom Elternverein und der Initiative "Sicheres Haselstauden". Anfängliche Probleme wie fehlende Verkehrsschilder seien rasch durch die Stadt und den Verantwortlichen Thomas Mathies sowie die Polizei, in Persona Andreas Gisinger, behoben worden. Die Beleuchtung des Schulwegs hinter dem Friedhof und am Fußgängerübergang sei aber noch ausständig, von den Verantwortlichen sei aber zugesichert worden, dass dies in den nächsten Tagen behoben würde.