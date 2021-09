Schulstart und Personalmangel Tourismus

René Madlener, stellvertretender Hotellerie-Obmann der WKV und Kinderrechtsexpertin Birgit Schatz vom SOS-Kinderdorf heute in "Vorarlberg LIVE".

Seit Juli läuft das von Arbeitsminister Martin Kocher initiierte "Sprungbrett"-Programm für Langzeitarbeitslose. Das Ziel: ein Drittel der aktuellen Langzeitarbeitslosen soll mit Ende 2022 einen Job finden. Gerade eine Vermittlung in die Tourismusbranche legt Kocher dem AMS nahe. Hier ist der Personalmangel nach wie vor sehr hoch. In "Vorarlberg LIVE" spricht Marc Springer heute mit René Madlener, Hotelier des Hotels "Hohes Licht" in Damüls und stellvertretender Hotellerie-Obmann der WKV über die Einstellung von Saisonniers und Langzeitarbeitslosen.

"Kinder gehören in die Schule – Erneute Schulschließungen unbedingt verhindern!“"appelliert Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf an Gesellschaft und Politik. "[…] eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen sind in Gefahr ihre Zukunft zu verlieren." Der Ruf nach Krisenplänen wird laut. Viele Förderungen erreichen die Kinder nicht. Wieso ein weiterer Lockdown für Schulen verhindert werden muss, erklärt Kinderrechtsexpertin Birgit Schatz vom SOS-Kinderdorf heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".