Schule explodiert - Es war Gas, aber wo kam es her?

Seit Samstagnacht liegt die Ausweichschule Fischbach in Dornbirn nach einer Explosion in Schutt und Asche. Warum und wo genau das Gas ausgetreten ist, bleibt aber noch unklar.

Die Feuerwehren waren am Dienstag in Dornbirn noch immer vor Ort, um die letzten Glutnester in der ehemaligen Ausweichschule Fischbach zu löschen und die Überreste des Gebäudes so zu sichern, dass die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen konnten, berichtet "Vorarlberg heute".