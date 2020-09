Schulbeginn mit Maske

Am heutigen Montag sind in Vorarlberg über 47.500 Kinder und Jugendliche sowie 6428 Lehrpersonen in ein neues Schuljahr gestartet. Wichtiges Utensil für sie ist ein Mund-Nasen-Schutz.

Eine Woche nach Ostösterreich beginnt am heutigen Montag, auch für rund 621.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich das neue Schuljahr. Für rund 50.000 Kinder wird es dort der erste Schultag sein - wichtiges Utensil für sie neben der Schultüte ist ein Mund-Nasen-Schutz.

Maske außerhalb des Klassenzimmers

Coronabedingt müssen ab Montag an allen Schulen in Österreich außerhalb des Klassenzimmers Masken getragen werden. Abgenommen werden dürfen sie dann im Unterricht - also neben der Klasse auch etwa im Physik- oder Turnsaal - und im Schulhof. Darüber hinaus gelten in Wien, Wiener Neustadt, Korneuburg, Graz, Innsbruck Stadt, Kufstein und Schwaz aufgrund der Ampelfarbe Gelb in diesen Regionen zusätzliche Hygienemaßnahmen für den Sport- und Musikunterricht.

Händewaschen und Lüften

Das Schuljahr bringt neben der flächendeckenden Umwandlung der Neuen Mittelschulen in Mittelschulen und den ersten bundesweiten Herbstferien coronabedingt vor allem diverse Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Schulalltag. Vorgaben wie Abstandhalten, häufiges Händewaschen und Lüften gelten von Anfang an, wenn die neue Corona-Ampel wegen gehäufter Covid-19-Infektionen die Farbe wechselt, können weitere Einschränkungen folgen (Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes, Einschränkungen beim Singen oder Turnen etc.). Außerdem müssen Schüler und Eltern mit der vorübergehenden Umstellung auf Fernunterricht und Notbetrieb in einzelnen Klassen, Schulen oder Regionen rechnen, flächendeckende Schulschließungen soll es aber nach Möglichkeit nicht mehr geben.