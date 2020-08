Schüsse in Bregenz wegen Streit um Frau: Schütze stellte sich

Nach seiner Flucht von der Tankstelle in der Rheinstraße am Dienstag stellte sich der mutmaßliche 18-jährige Schütze am Mittwoch der Polizei. Zwei weitere Verdächtige sind noch flüchtig.

Am Dienstagabend eskalierte in Bregenz ein Streit um eine Frau. Zwei Männergruppen gingen an einer Tankstelle in der Rheinstraße aufeinander los. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte einer der Kontrahenten eine Gaspistole und schoss auf seinen Widersacher. Den Polizei-Angaben zufolge drei Mal.

Das 19-jährige Opfer wurde durch die Schüsse aus der Gaspistole an Stirn und Hals leicht verletzt.

Auch sein 20-jähriger Freund wurde leicht verletzt, als die Beiden dem Schützen die Pistole abnahmen. Unmittelbar danach hat die Polizei eine größere Fahndung eingeleitet.

Foto: Maurice Shourot - VOL.AT

Ein mutmaßlicher Täter stellte sich

Nach seiner Flucht am Dienstagabend stellte sich der mutmaßliche 18-jährige Schütze am Mittwoch der Polizei, berichtet ORF Vorarlberg.

Zwei Verdächtige noch flüchtig

Insgesamt flüchteten am Dienstag drei Männer vom Tatort. Die anderen zwei Verdächtigen haben sich noch nicht der Polizei gestellt.