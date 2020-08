Bei einem Streit in Bregenz wurde eine Gaspistole gezückt und zweimal abgefeuert.

Bei einem Streit in Bregenz wurde eine Gaspistole gezückt und zweimal abgefeuert. ©Maurice Shourot

Bei einem Streit in Bregenz wurde eine Gaspistole gezückt und zweimal abgefeuert. ©Maurice Shourot

Schüsse in Bregenz - Streit um eine Frau eskaliert

Scheinbar gingen im Streit um eine Frau zu Männergruppen an einer Tankstelle am Dienstagabend in Bregenz aufeinander los. Es fielen zwei Schüsse.

Als die beiden Männergruppen aufeinander losgingen, zückte laut ORF Vorarlberg einer der Kontrahenten eine Gaspistole und schoss auf seinen Widersacher. Das Opfer wurde an Stirn und Hals leicht verletzt.

Laut Polizei kam es daraufhin zu einer Prügelei zwischen den beiden Gruppen, ein weiterer Mann wurde verletzt. Die Polizei hat die beiden Verletzten zu den Vorfällen einvernommen, die drei Kontrahenten werden noch gesucht. Allerdings ist einer der Verdächtigen der Polizei aber bekannt.