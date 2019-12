Schüler nach Klimaprotest von Schulausflug ausgeschlossen

Drei Schüler eines Gymnasiums dürfen mehreren Medienberichten zufolge nicht an einer Berlin-Reise teilnehmen, weil sie wegen "Fridays-for-Future"-Demos zu viele Fehlstunden angesammelt haben.

Auch in Vorarlberg wurde gestreikt

An die Öffentlichkeit kam die Geschichte durch einen Twitter-Beitrag der "Fridays-for-Future"-Ortsgruppe in Traunstein. Die Aktivisten blieben wegen der großen Klimademo am 29. November der Schule fern. Auch in Vorarlberg wurde an diesem Tag demonstriert. In Bregenz versammelten sich laut Polizei 1500 Personen (laut Veranstalter 2500) zu friedlichen Protesten. Konsequenzen hatte das für die Schüler keine: In Vorarlberg war es den Schülern bisher erlaubt, an den großen Klima-Demonstrationen teilzunehmen. Vergangene "Klimastreiks" wurden zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. VOL.AT berichtete.