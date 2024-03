Schon wieder! Weitere Vorarlberger Schulen mit Amokdrohung konfrontiert

Nachdem eine Mitteilung in einer WC-Kabine des Bundesgymnasiums Bregenz Blumenstraße vor rund zwei Wochen für Aufregung unter Lehrern, Schülern und besorgten Eltern gesorgt hat, folgte wenige Tage später eine ähnliche Meldung an der Mittelschule Mittelweiherburg in Hard. Auch hier war in einem WC ein Amoklauf angekündigt worden. Passiert ist an den jeweils angekündigten Daten weder am Gymnasium in Bregenz noch der Schule in Hard etwas.