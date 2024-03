Nach Amok-Drohung an Harder Schule: Das sagt der Direktor

Bereits vergangene Woche wurde in einer Toilette an einer Bregenzer Schule ein Schriftzug mit einer abstrakten Drohung hinterlassen, jetzt tauchte auch an der Mittelschule Mittelweiherburg in Hard eine Amok-Drohung auf. VOL.AT hat mit dem Direktor der Schule gesprochen.

Christian Höpperger, Direktor der MS Mittelweiherburg in Hard, berichtet über die Drohung an seiner Schule. Welche Schritte und Maßnahmen jetzt folgen, erzählt er im Interview.