Nach Amokdrohung am BG Blumenstraße: Polizei zeigt Präsenz

Auf einer Fliese im Mädchen-WC wurde vergangenen Mittwoch der Schriftzug "Amoklauf" in Kombination mit dem heutigen Datum entdeckt. Die Polizei betont, man nehme die Situation "grundsätzlich ernst", Polizeistreifen sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort.

Am Mittwoch, 28. Februar wurde der Schriftzug auf einer Fliese im Mädchen-WC des BG Bregenz-Blumenstraße entdeckt, darunter die Zahlen "04.03". Nur eine Kritzelei oder eine Amokdrohung? Die Schulleitung informierte jedenfalls umgehend die Polizei, die auch am heutigen Montag mit mehreren Beamten an der Schule im Einsatz steht. Man nehme die Situation "grundsätzlich ernst", erklärt die Polizei. Der Unterricht findet aber stundenplangemäß statt.

Mehrere Fälle im deutschsprachigen Raum

Der Direktor wollte sich gegenüber VOL.AT nicht äußern. Er wies jedoch darauf hin, dass es in den vergangenen Monaten im deutschsprachigen Raum ähnliche Einsätze an Schulen gegeben habe. Diese sollen im Zusammenhang mit einer Challenge auf TikTok stehen. So gab es etwa in Mönchengladbach, Ahrensburg und Nordrhein-Westfahlen Polizeieinsätze, nachdem auf der Toilette eine entsprechende Drohung an der Wand gefunden wurde. Auch an einer Oberstufenschule in Cham ZG in der Schweiz wurden im Herbst des vergangenen Jahres besorgniserregende Symbole und ein Datum gefunden. Die Polizei konnte dies gegenüber VOL.AT nicht bestätigen. Es habe jedenfalls in Vorarlberg bisher keine Meldung dahingehend gegeben.