Amoklauf-Drohung am BG Blumenstraße

Auf einer Fliese eines Mädchen-WC im BG Bregenz-Blumenstraße ist am Mittwoch der Schriftzug "Amoklauf" in Kombination mit dem Datum 4. März entdeckt worden.

Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei, die am Montag - am 4. März - mit mehreren Beamten an der Schule im Einsatz stehen wird. Der Unterricht soll aber stundenplangemäß stattfinden, so die Exekutive. Die Polizei betonte, dass man die Situation "grundsätzlich ernst" nehme.