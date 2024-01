Schon wieder Katze in Vorarlberg angeschossen: Beinamputation notwendig

Ein Kater aus Tschagguns wurde schwer verletzt, nachdem er angeschossen wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Abend des 15. Januar 2024 machte eine Katzenbesitzerin in Tschagguns eine grausame Entdeckung: Ihr Kater war offensichtlich verletzt. Die Verletzung am Vorderbein des Tieres stellte sich als Einschusswunde heraus, die im Schulterbereich diagnostiziert wurde.