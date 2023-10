Unbekannter schoss in Reuthe auf unschuldige Katze Luna

Am Montag, 16. Oktober 2023, waren die Besitzer zur Einvernahme bei der Polizei. "Bei der Polizei hat man uns gesagt, dass sie es an die Medien weiterleiten, aber sie würden nicht glauben, dass darüber geschrieben wird, weil es ist ja nur eine Katze. Dann habe ich ihm gesagt: Aufpassen, es ist genauso ein Lebewesen. Jetzt ist es eine Katze, dann ist es ein Hund, dann ist es eine Kuh und dann ist es irgendwann mal ein Mensch. Er meinte, dass er mich versteht", erzählt die Besitzerin. Der Schuss sei zwischen 13.15 Uhr und 15 Uhr Nachmittags gefallen.

"Ich sah überall Blutflecken"

Luna musste ein Vorderbein amputiert werden

Luna wurde vom Tierarzt geröntgt, der erkannte dann, dass die arme Katze eine Schussverletzung hatte. "Der Arzt meinte, er habe sowas noch nie gesehen. Es war eine Schussverletzung. Dann rief er gleich in der Tierklinik Rankweil an. Luna musste sofort in die Klinik, damit sie keine Bleivergiftung erleidet", schildert die Besitzerin aus dem Bregenzerwald. Luna wurde nach Rankweil gebracht und am Donnerstagabend musste dem armen Tierchen dann ein Bein amputiert werden. "Am Samstag konnten wir sie wieder abholen und mit nach Hause nehmen."