Schockierende Diagnose nach Barbesuch: Junge Frau vermutet K.O.-Tropfen, doch der wahre Grund ist noch beängstigender

Schockierende Diagnose nach einem fröhlichen Abend in der Bar: Eine junge Frau vermutete K.O.-Tropfen, doch der wahre Grund für Ohnmacht und Taubheitsgefühle waren etwas anderes.

Joanna, eine 27-jährige junge Frau, plante, einen fröhlichen Abend in einer Bar mit ihren Freundinnen zu verbringen, als sie plötzlich ohnmächtig wurde. Zuerst vermutete sie, dass K.O.-Tropfen der Grund für ihren Zustand sein könnten. Doch die Wirklichkeit war noch beängstigender: Ein unerwarteter medizinischer Befund sollte ihr Leben verändern.

Erschütternde Diagnose: Es waren keine K.O.-Trophen

„Die Lichter blinkten, und ich dachte, meine Augen würden mir einen Streich spielen“, erinnert sich Joanna an den Abend, an dem sie sich plötzlich unwohl fühlte, ihre Sicht verschwamm und ihr Körper taub wurde. Ihre Freundinnen brachten sie sofort an die frische Luft und sorgten dafür, dass sie sicher nach Hause kam. „Ich konnte meine Handtasche auf der Schulter nicht spüren und fragte immer wieder, ob sie noch da sei“, sagt Joanna. Alle befürchteten, dass es sich um die Nachwirkungen von K.O.-Tropfen handeln könnte.