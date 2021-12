Schock nach Mord in LA: Kardashian-Familie trauert

Eine enge Vertraute von Kim Kardashian wurde kürzlich ermordet aufgefunden.

Der Schauplatz der Bluttat ist Simi Valley in Kalifornien - ganz in der Nähe von Los Angeles. Dort wurde am 23. Dezember die Leiche der Managerin im Kofferraum eines Autos aufgefunden. Zuletzt war die 55-Jährige in Sherman Oaks bei Hollywood lebend gesehen - einen Tag zuvor wurde sie als vermisst gemeldet.