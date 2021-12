Kim Kardashian schafft erste Jura-Prüfung

US-Reality-Star Kim Kardashian hat beim vierten Versuch endlich ihre erste Prüfung in ihrer Ausbildung zur Anwältin bestanden.

all

all

self

self

Wie ihr toter Vater

Die Zweifachmama will allem Anschein nach in die Fußstapfen ihres bereits verstorbenen Anwalt-Vaters treten. Auf Instagram schreibt die 41-Jährige: "Ich weiß, dass mein Vater so stolz wäre, und er wäre sogar schockiert, wenn er wüsste, dass dies jetzt mein Weg ist, aber er wäre mein bester Lernpartner gewesen."