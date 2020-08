Schnitzelbär verschenkt Lebensmittel an Gastronomie und karitative Einrichtungen

Neuauflage von "Vorarlberg hält zusammen": Besitzer Dieter Pichler zeigt sich nach dem vorübergehenden Schließen seiner Restaurants großzügig: Er verschenkt seine Lebensmittel, bevor sie schlecht werden.

"Würde mir leidtun, die Ware zu einfach zu entsorgen"

Gratis-Lebensmittel für Gastronomie und karitative Einrichtungen

"Deshalb möchte ich sie gerne an karitative Einrichtungen oder an meine Gastronomie-Kollegen verschenken - welche auch alle leidgeplagt sind wegen der Corona-Pandemie."

1.000 Kilo Frischfleisch original verpackt

Pichler berichtete am Samstag von üppigen Mengen, die er verschenken will: "Wir haben aktuell ca. 1.000 kg Frischfleisch, original verpackt, und nochmal ca. 300 – 400 kg verarbeitetes, rohes Fleisch sowie einiges an Salaten in unseren Restaurants lagernd."