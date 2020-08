Corona-Fall im Schnitzelbär Dornbirn

Ein/e Mitarbeiter/in der Filiale in Dornbirn wurde positiv getestet. Der Betreiber schließt Restaurants in Dornbirn und Hohenems bis zum 23. August.

Die betreffende Person kehrte am Montag aus dem Urlaub zurück und arbeitete ohne Symptome in der Filiale. Danach wurde der Ehepartner krank und beide ließen sich testen. Das Ergebnis: Beide sind positiv auf das neue Virus. Der/die Mitarbeiter/in arbeitete in einer Position mit wenig bis keinem Kundenkontakt.