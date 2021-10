Schneekanonen samt Speicherteich am Bödele?

Die Dornbirner Seilbahn-Gesellschaft denkt nach den schneearmen Wintern der letzten Jahre über eine Beschneiungsanlage samt Speicherteich am Bödele nach.

Vor allem im Dezember ist der Schnee am Bödele in den letzten Jahren ausgeblieben. Um den Liftbetrieb im Dornbirner Naherholungsgebiet weiter rentabel zu halten, werden aktuell Pläne geschmiedet, mit Kunstschnee aus Schneekanonen nachzuhelfen, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Ein teures Projekt

Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor, die Kosten werden darin auf rund fünf Millionen Euro beziffert. Teuer, aber Gespräche für eine Finanzierung würden jetzt folgen, so der Geschäftsführer der Dornbirner Seilbahn-Gesellschaft, Herbert Kaufmann gegenüber dem ORF. Aus dem laufenden Betrieb seien die Kosten aber nicht zu decken.

Die betroffenen Grundeigentümer seien von Anfang an in die Planungen miteinbezogen gewesen, das vorliegende Grundkonzept werde nun mit allen diskutiert. In den nächsten Monaten sollen die Pläne konkretisiert und Geldgeber gefunden werden.