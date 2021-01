Hochälpele-Parkplatz am Bödele: Parker empört über Anwaltsschreiben

In sozialen Medien zeigen sich mehrere Vorarlberger empört: Sie hatten am Bödele geparkt und für das Parken nach 18 Uhr ein Schreiben erhalten.

Der Parkplatz am Bödele auf Höhe der Hochälpelelifte, auch bekannt als Wanderparkplatz, ist beliebt bei Wanderern, Skifahrern und Tourengehern. Grund dafür ist unter anderem, dass der Parkplatz - anders als der auf Passhöhe - nicht gebührenpflichtig ist. In sozialen Medien sorgt der Parkplatz nun allerdings für Wirbel: "Aufgepasst an alle Wanderer und Tourengeher", schreibt ein Betroffener. "Hier wird man verklagt." Doch was war passiert? Der Bregenzerwälder hatte abends kurz am Bödele geparkt. Kurz darauf flatterte ein Anwaltsschreiben bei ihm ins Haus.