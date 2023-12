Schnaps-Verbot für Ski-Fans am Kitzbühel-Wochenende

Aus für Hochprozentiges für Ski-Fans in Kitzbühel. Am Hahnenkamm-Wochenende wird es außerhalb von Lokalen zukünftig keinen harten Alkohol - über zehn Prozent - mehr geben. Und Alkohol selbst mitbringen steht unter Strafe.

Jedes Jahr im Januar versammeln sich die weltbesten Skifahrer in Kitzbühel, um an den berühmten Hahnenkamm-Rennen teilzunehmen. Diese Veranstaltung, bekannt für ihre ausgelassene Ski-Party, steht vor einer bedeutenden Änderung: Ab 2024 wird hartem Alkohol bei den Feierlichkeiten eine Absage erteilt.

Kein Schnaps auf der Streif

Aufgrund einer "massiven Zunahme der Polizeieinsätze" in den letzten Jahren, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, hat die Stadtverwaltung von Kitzbühel eine neue Regelung eingeführt. Während der drei Weltcup-Tage, von Freitag bis Sonntag, wird der Verkauf von hochprozentigem Alkohol (über zehn Volumenprozent) auf öffentlichen Flächen und an Verkaufsständen untersagt.

all

all

self

self

Alkohol mitbringen unter Strafe gestellt

Restaurants und Lokale sind von dieser Regelung ausgenommen, bestätigt Stadtrat Alexander Gamper (48). Ziel ist es auch, jene Besucher zu erreichen, die Schnaps in Rucksäcken mitbringen. Verstöße gegen das Mitbringen von Alkohol werden streng geahndet, inklusive Konfiszierung der Getränke und Bußgeldern von bis zu 2000 Euro.

all

all

self

self

Mehr Polizeieinsätze wegen Alkohol

Obwohl die Anzahl der Rettungseinsätze rückläufig ist, musste die Polizei häufiger wegen Körperverletzungen und anderen Zwischenfällen eingreifen. Letztes Jahr wurde sogar eine Person schwer verletzt. Die Bundespolizei sieht in Alkoholkonsum ein Hauptproblem bei der Sicherheitslage.

all

all

self

self

Programm der Hahnenkamm-Rennen

Die Rennen selbst beginnen am Freitag, den 19. Januar, mit dem spektakulären Abfahrtslauf über die Streif. Am Samstag folgt dann eine zweite Abfahrt. Der traditionelle Slalom auf dem Ganslernhang findet am Sonntag, den 21. Jänner, statt.