Lindsey Vonn bezwingt die Streif - und das bei Nacht

Olympiasiegerin Lindsey Vonn erfüllte sich in Kitzbühel einen Kindheitstraum.

Die 38-jährige US-Speed-Queen hat alles gewonnen, was es im Skizirkus zu gewinnen gibt – aber ein letztes großes Ziel blieb ihr in ihrer aktiven Karriere verwehrt. Das zu erreichen holte sie jetzt nach: Lindsey Vonn startete bei Nacht vom Originalstart der legendären Streif und krönte ihre einzigartige Ski-Karriere mit dieser Weltpremiere auf der berüchtigtsten Abfahrtsstrecke der Welt.

Am Freitagmittag, rechtzeitig zum Start der ersten Abfahrt der Herren auf der Streif am diesjährigen Kitzbühel-Wochenende, machte Vonn ihre Fahrt auf ihrem Instagram-Profil publik.

Die erste Frau auf der Streif

Noch bevor der erste Abfahrer am Freitag um 11.30 Uhr die 83. Hahnenkamm-Rennen eröffnet, hat die Streif zum ersten Mal in der langen Geschichte der spektakulärsten Abfahrt der Welt eine Siegerin gekürt. Die US-Ski-Ikone Lindsey Vonn schnallte vier Jahre nach ihrem Karriereende noch einmal die Abfahrtsski an. „Die Streif ist die schwierigste Strecke der Welt“, betont Lindsey Vonn. „Jetzt die einmalige Chance zu bekommen, mir auf der Streif meinen großen Traum zu erfüllen, ist für mich nach der Olympia-Goldmedaille in Vancouver eines meiner absoluten Highlights als Skirennfahrerin.“

Der Moment, ab dem es kein Zurück mehr gibt. ©Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Lindsey Vonn im Interview

Video © Red Bull Media House

Die Streif bei Nacht

Lindsey Vonn war die erste Athletin, die jemals bei Nacht die Streif in Angriff genommen hat. „Es ist absolut verrückt, was Lindsey Vonn gemacht hat“, sagt Daron Rahlves, der erste US-Amerikanische Hahnenkamm-Sieger, der Lindsey Vonn mit seinen Tipps unterstützte. „Ich wusste, dass das Risiko nochmals größer wird, wenn ich die Streif in der Nacht bezwingen will. Wir haben die Schlüsselstellen gut ausgeleuchtet und ich hatte mit Hahnenkamm-Sieger Daron Rahlves einen perfekten Coach, der mir wichtige Tipps gab“, erzählt Lindsey Vonn. „Das Skifahren bei Nacht bringt mich zu meinen Wurzeln zurück. Ich habe in der Jugendzeit in Minnesota jeden Abend nach der Schule nachts trainiert und so schließt sich für mich der Kreis.“

Anfahrt auf die Mausefalle. ©Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Überwindung Starthaus

Starthang, Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante, Traverse und Zielsprung: Die Streif verlangt den Skistars von der ersten Sekunde alles ab – und gilt als größte Herausforderung im Alpinen Ski-Weltcup. In ihrer aktiven Zeit hatte Lindsey Vonn nie die Chance, die Streif zu fahren, diesen Traum hat sich jetzt erfüllt. „Erst wenn man die Streif bezwingt, ist man ein echter Downhiller“, erklärt die 38-Jährige US-Amerikanerin. „Ich hatte schon immer Respekt für alle Athleten, die die Streif bezwungen haben. Jetzt sogar noch mehr.“

Lindsey Vonn an der Hausbergkante, das Ziel bereits in Sicht. ©Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Jeder Athlet muss auf dieser Strecke an seine Grenzen gehen, für Lindsey Vonn war es wegen ihrer schweren Knieverletzungen auch ein Sieg über ihren Körper. Die vierfache Gesamtweltupsiegerin hat sich intensiv auf dieses Projekt vorbereitet, neben der Physis spielt aber auch der Kopf eine entscheidende Rolle. „Die größte Überwindung war, als ich im Starthaus gestanden bin. Es ist so steil, man baut so extrem schnell Speed auf. Es war rundherum dunkel und ich konnte nur bis zur Mausefalle sehen und ich hatte das Gefühl, als ob ich über den Rand der Welt hinweg springen würde. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so nervös vor einem Start, es war mental eine meiner größten Challenges.“

Geschafft: High-Five mit Coach Daron Rahlves ©Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Ein Erfolg für die Ewigkeit

„Das Skifahren auf der Streif ist für mich mehr als ein wahr gewordener Traum für mich. Auf diesen Moment werde ich mein Leben lang stolz sein. Es ist so etwas wie eine olympische Goldmedaille, das kann mir niemand mehr nehmen“, betont Lindsey Vonn, die diese Fahrt ihrer verstorbenen Mutter widmet. „Ich habe diese Fahrt auch für meine Mutter gemacht. Sie hat immer an mich geglaubt, manchmal sogar mehr als ich es selbst tat. Ich wusste, dass sie mir zugeschaut hat und als Schutzengel mit dabei war, um mir zu helfen, mir diesen Traum zu erfüllen.“