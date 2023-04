Schmidt und Mader trafen vor dem Derby aufeinander

Am Abend vor dem großen Derby standen sich Austrias und Altachs Cheftrainer im Vorarlberg live-Studio gegenüber.

Für Schmidt, der in sein erstes Ländlederby geht, zählt, "dass die Mannschaft wieder mit soviel Energie ans Werk geht wie beim letzten Sieg gegen WSG Tirol". Am Ende hatten beide Coaches eines gemeinsam: Man ließ sich, was Aufstellung oder Kader betrifft, nicht in die Karten blicken. "So oder so: es wird ein richtig spannendes Spiel in einem ausverkauften Reichshofstadion", stellte Mader klar.