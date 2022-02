Schlepperkriminalität und Demonstrationen

Brigadier Gunther Hessel und Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Demonstrationen in Bregenz sollen so lange weiter gehen, bis Landeshauptmann Markus Wallner bereit ist, sich mit Georg Palm, Parteiobmann der Freien Bürgerpartei, an einen Tisch zu setzen. "Mit Drohungen, mit Ultimaten, mit fast schon erpresserischen Vorgängen kann man bei mir nichts erreichen", betont Markus Wallner am Montagabend in "Vorarlberg LIVE". In der heutigen Sendung redet Pascal Pletsch mit Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger über demokratische Grundwerte, das Recht zu Demonstrieren und die Aufgaben der Politik in Krisensituationen.