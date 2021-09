Schlepperkriminalität, Causa Fußach und Ziele der FPÖ

Brigadier Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt, Landes-Rechnungshofdirektorin Dr.in Brigitte Eggler-Bargehr und FPÖ-Klubobmann Christof Bitschi heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Die Einnahmen-Ausgaben-Schere des Landes geht schon lange auf, wir leben über unsere Verhältnisse", so die Landes-Rechnungshofdirektorin Dr.in Brigitte Eggler-Bargehr über die Finanzsituation Vorarlbergs. In "Vorarlberg LIVE" sagte Landeshauptmann Markus Wallner dazu, er halte diese Aussage für eine "ziemlich starke Beurteilung" und weiter "das verwundert nicht so, die Pandemie hat voll eingeschlagen." Schon vor der Pandemie verzeichnete Vorarlberg als einziges Bundesland ein negatives strukturelles Budgetsaldo. Über Gelder, Finanzierungswege und Gemeindefinanzen spricht Dr. Brigitte Eggler-Bargehr heute mit Gerold Riedmann ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".