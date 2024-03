Bei einer Schlägerei in der Nacht auf Sonntag wurden drei Personen verletzt.

Schlägerei in Dornbirner Bar: Drei Personen verletzt

In einer Bar in Dornbirn kam es am späten Samstagabend, den 23. März 2024, zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Gegen 23:30 Uhr gerieten eine fünfköpfige Gruppe von Männern und vier weitere Gäste des Lokals aus bisher ungeklärten Gründen in Streit, der schnell eskalierte. Es kam zu Schlägen und Tritten, bei denen drei Männer im Alter von 40, 41 und 43 Jahren Verletzungen erlitten.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um die Streitenden zu trennen und aus dem Lokal zu verweisen. Die Verletzten wurden noch vor Ort von der Rettung versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie wegen ihrer Verletzungen behandelt werden.

Beteiligte stark alkoholisiert

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei zwei österreichische Staatsbürger im Alter von 46 und 49 Jahren als Hauptverdächtige identifiziert. Sie gehören zu der ursprünglich fünfköpfigen Gruppe. Der Hintergrund des Konflikts sowie die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurde bekannt, dass alle beteiligten Personen zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert waren.