Euer direkter Draht in die VOL.AT-Redaktion

Kommunizieren Sie schnell und einfach mit der VOL.AT-Redaktion über WhatsApp und erhalten Sie tagesaktuelle Ereignisse und Eilmeldungen über den Gratis-WhatsApp-Channel mit bereits über 6000 Followern.

VOL.AT bietet einen neuen Kommunikationskanal über WhatsApp an. Leserinnen und Leser haben nun die Möglichkeit, direkt mit der Redaktion in Kontakt zu treten, indem sie Informationen, Bilder und Videos an die Telefonnummer +4367688005620 senden.

Feedback, Kritik und Lob

Auch Feedback, sei es Kritik, Fehlermeldungen oder Lob, kann so schnell und unkompliziert an die Redaktion übermittelt werden. WhatsApp ermöglicht eine unkomplizierte und direkte Kommunikation zwischen der VOL.AT-Redaktion und den Menschen in Vorarlberg.

Gratis-Channel auf WhatsApp - schon über 6000 Follower