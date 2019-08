Schesaplana: Verletzter Wanderer sucht Ersthelfer aus dem Bregenzerwald

Erich Hietel verunglückte beim Aufstieg auf die Schesaplana. Nun sucht er seinen Ersthelfer und hat sich an VOL.AT gewendet.

Vor zwei Wochen verunglückte der 54-jährige Wanderer, als er von der Totalphütte zur Schesaplana im Rätikon aufsteigen wollte. Beim Überqueren eines Schneefeldes kam er zu Fall, rutschte an die 80 Meter weit und verletzte sich beim Aufprall an mehreren großen Steinen lebensgefährlich. Andere Wanderer vor Ort leisteten ihm Erste Hilfe, per Rettungshubschrauber wurde er ins LKH Feldkirch transportiert.

Lebensgefährliche Verletzungen

Dabei hatte der gebürtige und in Feldkirch wohnhafte Niederösterreicher großes Glück: Mehrere seine Verletzungen waren lebensbedrohlich, noch am Sonntag war nicht sicher ob er den Unfall überleben wird. Inzwischen ist Hietel auf dem Weg der Besserung, seit dieser Woche erholt er sich in der Abteilung für Remobilisation und Nachsorge am LKH Rankweil. Als Erinnerung an den schweren Unfall bleiben ihm wohl nur ein paar Narben.

Hietel am Lünersee, vor dem Aufstieg zur Schesaplana. (Privat)

Glück im Unglück

Was ihm das Leben gerettet habe dürfte, war die schnelle Hilfe durch zufällig anwesende Bergkameraden. Einer von ihnen ist beim Alpenverein in Götzis und konnte den Rettungskräften dank seiner Ausrüstung und Erfahrung die genaue Unglücksstelle durchgeben.

Bregenzerwälder erkundigte sich im LKH Feldkirch

Andere kümmerten sich derweil um Hietel, darunter auch ein Wanderer aus dem Bregenzerwald. Dieser wollte sich später im LKH Feldkirch nach dem Wohlbefinden des Feldkirchers erkunden, wurde jedoch nicht zum Verletzten vorgelassen. Hietel will dies nun nachholen und hofft, dass sich der Bregenzerwälder über diesen Artikel meldet, auf dass man in Zukunft einmal auf ein gemeinsames Bier gehen kann.

Wir suchen den Ersthelfer