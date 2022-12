"Schengen nicht richtige Adresse"

all

Reform des EU-Migrationssystems

Die Wissenschafterin betont, dass in der gesamten Diskussion zwei Themen zusammen gezogen werden, die nicht im unmittelbaren Konnex miteinander stehen: "Das Schengensystem ist nicht der richtige Adressat und der Schuldige, wenn man von irregulären Ankünften spricht." Da gehe es vor allem um das Dublin-Abkommen, das nur noch schleppend zur Anwendung komme. Und des weiteren drehe es sich um die Reform des EU-Migrationssystems - in Form des EU-Migrationspakets - das seit mittlerweile zwei Jahren auf dem Tisch liegt. Aber auch Österreich stimmt hier in zentralen Punkten nicht zu.