Schauspieler Teichtmeister steht wegen Darstellung von Kindesmissbrauch vor Gericht

Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister (43) steht am Dienstag in Wien wegen des Besitzes und Herstellung von Bildern, die Kindesmissbrauch zeigen, vor Gericht.

Der aus Serien wie "Die Toten von Salzburg" und Filmen wie "Corsage" bekannte Darsteller soll sich laut Anklage über mehrere Jahre eine riesige Menge an Dateien mit verbotenem Material beschafft haben. Laut Staatsanwaltschaft hat Teichtmeister die Darstellungen von vom Missbrauch Minderjähriger teilweise zu Collagen, Diashows und Videosequenzen weiterverarbeitet.

Bis zu drei Jahre Haft

Bei dem Prozess am Wiener Landgericht drohen Teichtmeister am Dienstag bis zu drei Jahre Haft und die Unterbringung in einem Zentrum für psychisch kranke Täter. Teichtmeisters Anwalt hat angekündigt, dass sich sein Mandant schuldig bekennen werde. Das Wiener Burgtheater hat den Schauspieler nach Bekanntwerden der Anklage im Januar als Ensemble-Mitglied entlassen.